Однако Зеленский добавил, что никого не обвиняет. Об этом он сказал во время пресс-марафона "30 вопросов к президенту".
Важно Зеленский собрал журналистов на пресс-марафон: главные тезисы президента
Так вот, господин Турчинов, я его не обвиняю, – один из тех людей, которые потеряли Крым. А Порошенко – один из тех людей, которые потеряли Донбасс. Это мое мнение,
– сказал Зеленский.
Что ранее говорил Турчинов
Бывший глава Верховной Рады рассказывал, что в начале 2014 года украинская армия не была готова к защите своего государства. По его словам, Крым можно было бы защитить, если бы мы не отказались от ядерного оружия, не пошли бы на раздел Черноморского флота и не создали там мощную российскую базу, не подписали Харьковские соглашения.
Главные тезисы пресс-марафона Зеленского
- Президент заявил, что получил информацию, якобы олигарха Рината Ахметова хотят втянуть в госпереворот. Мол, его планировали 1 – 2 декабря. О вероятном перевороте Зеленский узнал из аудиозаписи, на которой говорили представители Украины и России.
- Зеленский прокомментировал обострение возле границ. Он отметил, что эскалация ситуации на Востоке Украины со стороны России или пророссийских боевиков может быть ежедневно. Однако сейчас "идет запугивание".
- Глава государства добавил, что ему поступила информация о том, что на бывшего главу ГУР Василия Бурбу готовят покушение. Бурбе предложили государственную охрану, однако бывший главный разведчик отказался.