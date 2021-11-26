За словами Зеленського, заступники голови Офісу Президента є кадрами Андрія Єрмака. Про це глава держави розповів під час пресмарафону 26 листопада.

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Під час перерви Зеленський заперечив повернення повноважень

Президент заявив, що Олега Татарова на посаду обирав заступника голови ОП обирав Андрій Єрмак, а затверджував він. Володимир Зеленський переконаний, що якщо Олегу Татарову повернули повноваження, то у нього більше немає конфлікту інтересів, через який його обмежили у грудні 2020 року.

Однак після оголошення перерви, за інформацією телеграм-каналу "Бабель", Володимир Зеленський заявив, що інформація про повернення Олегу Татарову всіх повноважень є неправдивою.

Жодних повноважень щодо співпраці НАБУ, прокуратури та СБУ йому не повернули,

– заявив Зеленський.

Президент припустив, що журналістка Марія Жартовська, яка спитала його про Татарова, могла помилитися.

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