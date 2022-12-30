О самых горячих участках фронта и вооружении: Зеленский собрал Ставку главнокомандующего

В преддверии нового года Владимир Зеленский в очередной раз собрал Ставку главнокомандующего. Украинский лидер заслушал доклады по ситуации на фронте.

В ходе заседания Ставки обсудили возможные действия врага в ближайшей перспективе. Также участники заседания обратили внимание на обеспечение подразделений сил обороны на самых горячих участках вооружением, а также другими средствами.

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Кроме того, были рассмотрены вопросы усовершенствования ПВО Украины. В первую очередь речь идет о защите объектов критической инфраструктуры.

Все члены Ставки заслушали информацию о том, как восстанавливают энергетическую систему Украины после недавних российских террористических ракетных атак.

Участие в заседании приняли Валерий Залужный, Алексей Резников, Андрей Ермак, Алексей Данилов и другие.

Будет ли Зеленский идти на второй срок

Срок президентства Владимира Зеленского завершится в 2024 году. Андрей Ермак – глава Офиса Президента – отметил: он надеется, что следующие президентские выборы состоятся после того, как Украину полностью освободят от российских захватчиков.

Ермак отметил, что в настоящее время в ОП не ведут никаких разговоров о выборах. В то же время глава ОП считает, что Зеленскому следует идти на второй срок.