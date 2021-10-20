Офіс Президента або розблокує конкурс, або поховає репутацію президента в очах західних еліт. Там і так вже майже 2 місяці чекають на виконання взятих на себе зобов'язань.

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Зеленський сам погодив формулювання "невідкладно закінчити" цей конкурс. З позитивного щодо цієї теми – президент на початку тижня зробив заяву.

Я був здивований тим, що комісія не може зібратися до остаточного етапу конкурсу. Ми трішки попрацювали. Я думаю, що найближчими днями ця комісія збереться і конкурс завершать,

– заявив президент.

Тепер Зеленський пообіцяв якнайшвидше закінчення конкурсу не лише президенту США, але, що ще важливіше, – українським виборцям. Вже найближчим часом маємо переконатися у дієвості слова президента.

Як рухатиметься судова реформа

Також цього тижня стане зрозуміло, як далі рухатиметься судова реформа і чи рухатиметься вона взагалі. В суботу (23 жовтня – 24 канал) Рада суддів має визначитися щодо номінування членів до Етичної ради.



Незабаром визначать членів до Етичної ради / Фото Pravo

Або знову не визначиться і тоді, сподіваюся, президент нарешті подасть законопроєкт, який розблокує реформу. Як вважає, це вже давно треба було зробити. Щоправда, Зеленський, здається, знову повірив, що судді реформу підтримують.

Якщо ви побачите результати їхніх звернень, підписів, то ви побачите, що більша частина суддів проти гальмування цієї реформи. Ми просто з вами не знаємо всю інформацію,

– сказав Зеленський в інтерв'ю.

Скажу максимально м'яко, з поваги до інституту президента: схоже, що Зеленський не знає, що відбувається з його судовою реформою.

Теза президента про "більшість суддів" Верховного Суду (а Зеленський говорив саме про них) повністю не відповідає дійсності.

Відзначимо! Пленум Верховного Суду 129 голосами зі 144 звернувся до Конституційного Суду проти реформи Зеленського. Зі 144 суддів – 129 більша частина.

Тобто у своїй базовій тезі Зеленський помиляється. Так само він помиляється і в іншому, мовляв, упевнений, попри звернення Верховного Суду в КСУ, зараз Конституційний Суд не заблокує судову реформу.

КСУ спробує знищити реформу Зеленського

Я не знаю, звідки в Зеленського така впевненість. Ба більше, впевнений в протилежному: Конституційний Суд судову реформу Зеленського спробує не те що зупинити, а знищити.

Бо це той самий КСУ, який знищив покарання за незаконне збагачення, потім покарання за брехню в деклараціях, а ще – забрав в НАБУ право позовами повертати вкрадені в держави гроші. І ще низка інших таких "а ще".

Ба більше, пам'ятаєте суддю КСУ Ігоря Сліденка, який відповідав за знищення покарання за брехню в деклараціях? НАЗК мало питання до його статків. У відповідь він, знищивши покарання, відписав НАЗК, що "вирвав гадюці зуби".



Дії Сліденка показують неадекватність суддів КСУ / Фото LB.ua

Як вам така повна неадекватність судді КСУ? Якщо ви раптом думаєте, що він там такий один, то я вас розчарую. Після усього цього, зокрема з "гадючим жалом" інші судді КСУ відмовилися його звільнити.

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Тож я не розумію, чому Зеленський все ще вірить, що те збіговисько з КСУ раптом не знищить його реформу. Думаю, точно знищить, бо ця реформу загрожує їх колегам по судовій мафії.

Президент хоче відремонтувати Конституційний Суд

Можливо, президент думає, що вже найближчим часом поремонтує КСУ? І тут в мене до нього ще одне запитання – навіщо заводити в КСУ людей Олега Татарова? Я правда не розумію.

Тобто, я розумію ціль Зеленського посилити вплив на неадекватний КСУ (який зараз є загрозою для нацбезпеки). Але ж заведення туди людей Татарова – таку ціль жодним чином не наближає, а навпаки.

Між сьогоднішнім головою КСУ Тупицьким і Татаровим немає жодної різниці. Обидва – байстрюки однієї політичної системи. Обидва – без проблем за гроші здадуть і країну, і президента.

Зеленський думає, що Татаров до нього лояльний? Рівно так само як Тупицький. Той просто зарано продався – час не розрахував. Я справді не розумію політичної логіки Зеленського.



Політичну логіку Зеленського важко зрозуміти / Фото пресслужби ОП

Навіщо власноруч підкладати собі таку бомбу? Невже так все погано з кадрами? Навіщо пхати людей Татарова? Ще й таких людей, як, наприклад,

Микола Погорецький;

Єлизавета Євграфова.

Погорецький разом з дружиною отримують прибуток в адвокатській конторі, співзасновником і керівником якої Татаров був до переходу в Офіс Президента.

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Євграфова має у власності купу елітних автомобілів і нерухомості, походження яких не може пояснити, а ще оформлений на матір бізнес в окупованому Криму.

Просування таких людей в КСУ Офісом Президента я критично не розумію і прямо засуджую. Люди Татарова кращим цей Конституційний Суд точно не зроблять – навпаки.