Только усугубит ситуацию, – Зеленский объяснил коварные намерения Кремля
Источник:Politico
Владимир Зеленский выступил перед участниками Международного форума безопасности в Галифаксе. Президент Украины рассказал, к чему стремится Россия.
По словам Зеленского, Россия ищет возможности добиться "короткого перемирия". Враг нуждается в паузе для восстановления силы.
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Зеленский рассказал о стремлении России
Глава государства подчеркнул, что само по себе прекращение войны не гарантирует мир.
Россия сейчас стремится к короткому перемирию, передышке для восстановления силы. Некоторые могут назвать это концом войны, но такая передышка лишь усугубит ситуацию,
– убежден Зеленский.
Зеленский отверг любые мнения об уступках украинской территории или суверенитете в обмен на "мир".
"Аморальные компромиссы приведут к новому кровопролитию. Настоящий длительный и откровенный мир может стать результатом только полного уничтожения российской агрессии", – добавил глава государства.
Чего стремится достичь Россия массовыми ракетными ударами по Украине
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, к чему стремится Кремль. По его словам, ударами по критической инфраструктуре Россия хочет вызвать панические настроения среди украинцев.
В частности, Москва хочет спровоцировать еще несколько волн миграций из Украины. Как утверждает Подоляк, это необходимо для того, чтобы европейские правительства говорили о том, что они не могут на это все смотреть и предложили Украине обменять суверенитет государства на "мир".
Он отметил, что подчеркнул, что о подобном "обмене" не может даже быть речи.
Как в России прокомментировали массовую ракетную атаку
- Напомним, что 15 ноября враг еще раз атаковал критическую инфраструктуру нашей страны. Взрывы раздались в нескольких городах Украины. оккупанты выпустили около 100 ракет. к счастью, большинство из них удалось сбить.
- В Кремле заявили, что они не виноваты в том, что большинство украинцев пока испытывают проблемы с электроэнергией. Цинической лжи России нет предела, так как захватчики убеждают в том, что они атакуют только те объекты, которые "прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу".
- Страна-агрессор убеждает, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это последствия действий киевской власти, которая, в частности, отказывается от переговоров.
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