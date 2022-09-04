Зеленский сообщил об освобождении населенного пункта в Донецкой области и двух на Юге

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать территории. Главнокомандующий Валерий Залужный доложил о новых успехах.

Об этом сказал Владимир Зеленский в обращении к украинцам 4 сентября. Он поблагодарил военных.

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"И хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области: освобожден населенный пункт", – сообщил Зеленский.

Какие защитники освободили территории

По словам президента, на направлении Лисичанск – Северск продвинулась вперед 54-я бригада. Кроме этого, Зеленский отметил 42-й отдельный мотопехотный батальон.

Благодаря его (42 батальона – 24 канал) героическим действиям освобождены два населенных пункта на Юге нашего государства. Спасибо всем вам, ребята!,

– сказал президент.

Деоккупация Крыма

Зеленский в обращении сказал также о предстоящей деоккупации Крыма. Он верит, что на полуостров вернется украинский флаг и свободная жизнь, получится освободить всех людей, которых посадили оккупанты.

"Вооруженные Силы Украины, наша разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги именно для этого. Эти шаги можно услышать. И все видят – оккупанты уже начали бежать из Крыма", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Крым должен стать одним из самых комфортных и лучших мест в Европе.

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Что происходит на фронте

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что боевые действия идут именно по украинскому сценарию. По ее словам, линия фронта охватывает 2500 километров, а на 1300 километрах идут активные бои.

"На одних направлениях и участках мы отбиваем атаки врага, на других двигаемся вперед, ведь оборонительная операция – это комплекс различных мероприятий и постоянная динамика", – пояснила Маляр.

Она призвала не распространять непроверенную информацию и не сообщать названия деоккупированных населенных пунктов до информации от Генштаба. Это нужно для того, чтобы защитники могли надежно укрепиться.

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