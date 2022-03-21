Зеленский создал Гостомельскую военную администрацию

Президент Владимир Зеленский 21 марта образовал Гостомельскую поселковую военную администрацию в Киевской области.

Сегодня был обнародован соответствующий указ на сайте президента. Он уже вступил в силу.

Важно Зеленский обратился к украинцам и призвал их гнать оккупантов из своих городов

Генштабу ВСУ и Киевской ОГА уже поручили осуществить соответствующие мероприятия.

Какая ситуация в Гостомеле

Активные бои за Гостомель продолжались с начала войны. Таким образом, россияне надеялись подобраться к Киеву.

Однако ВСУ сумели остановить наступление врага в Киевской области и заставили оккупантов перейти в оборону. В частности, в Гостомеле, Буче, Борисполе и Броварах.

Смотрите обращение Зеленского: