Зеленский создал Лисичанскую городскую военную администрацию и назначил ее руководителя

11 июня 2022 , 19:30
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Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский 11 июня создал Лисичанскую городскую военную администрацию. Ее возглавил Валерий Шибик.

Новость сообщила пресс-служба Офиса Президента. Указ вступает в силу со дня обнародования.

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Назначить Валерия Шибика начальником Лисичанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области,
– говорится в сообщении.

 

Автор: Мар'яна Бекало