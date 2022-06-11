Зеленский создал Лисичанскую городскую военную администрацию и назначил ее руководителя
11 июня 2022 , 19:30Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский 11 июня создал Лисичанскую городскую военную администрацию. Ее возглавил Валерий Шибик.
Новость сообщила пресс-служба Офиса Президента. Указ вступает в силу со дня обнародования.
Заметьте ВСУ успешно противостоят врагу в Северодонецке, из Метелкиного кафиры сбежали
Назначить Валерия Шибика начальником Лисичанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области,
– говорится в сообщении.