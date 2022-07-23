Президент Украины отметил во время интервью, что теперь пути рискуют быть разорванным. Также ранее Зеленский говорил, что путин не понимает до конца происходящее.

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Зеленский назвал путина кашалотом

Это кашалот, который проглотил два региона и говорит: давайте заморозим конфликт. Затем отдохнет и через два – три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозим конфликт. И будет идти дальше и дальше. Сто процентов,

– объяснил Зеленский.

Добавил также, что путин очень недооценил Украину, решившись на военное вторжение.

Президент Украины добавил, что путин открыл рот, как питон, и подумал, что мы еще один зайчик.

"Но мы не зайчики, и оказалось, что он не может нас проглотить – и действительно рискует быть разорванным", – отметил Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Коротко о заявлениях Зеленского относительно путина

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