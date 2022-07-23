Президент Украины отметил во время интервью, что теперь пути рискуют быть разорванным. Также ранее Зеленский говорил, что путин не понимает до конца происходящее.
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Зеленский назвал путина кашалотом
Это кашалот, который проглотил два региона и говорит: давайте заморозим конфликт. Затем отдохнет и через два – три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозим конфликт. И будет идти дальше и дальше. Сто процентов,
– объяснил Зеленский.
Добавил также, что путин очень недооценил Украину, решившись на военное вторжение.
Президент Украины добавил, что путин открыл рот, как питон, и подумал, что мы еще один зайчик.
"Но мы не зайчики, и оказалось, что он не может нас проглотить – и действительно рискует быть разорванным", – отметил Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.
Коротко о заявлениях Зеленского относительно путина
- В апреле в Офисе Президента рассказали, что сейчас время и контекст встречи Владимира Зеленского и владимира путина не определены.
- В конце мая Владимир Зеленский сказал, что нельзя вести переговоры по завершению войны с человеком, живущим в собственном информационном мире. Президент Украины пояснил, что путин не осознает, что происходит на самом деле в мире и Украине.
- В июле президент Украины заявил, что путин должен осознать масштаб того, что он натворил, развязав войну в Украине. Владимир Зеленский сказал, что ему больше нечего передать главе кремля, потому что тот не нуждается в каком-то особом послании.
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