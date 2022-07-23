Президент України зауважив під час інтерв'ю, що тепер путін ризикує бути розірваним. Також раніше Зеленський говорив, що путін не розуміє до кінця, що відбувається.
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Зеленський назвав путіна кашалотом
Це кашалот, який проковтнув два регіони і тепер каже: давайте заморозимо конфлікт. Потім відпочине і через два – три роки захопить ще два регіони і знову скаже: заморозимо конфлікт. І буде йти далі і далі. Сто відсотків,
– пояснив Зеленський.
Додав також, що путін дуже недооцінив Україну, наважившись на військове вторгнення.
Президент України додав, що путін відкрив рота, як пітон, і подумав, що ми ще один зайчик.
"Але ми не зайчики, і виявилося, що він не може нас проковтнути – і насправді ризикує бути розірваним", – зазначив Верховний Головнокомандувач Збройних сил України.
Коротко про заяви Зеленського щодо путіна
- У квітні в Офісі Президента розповіли, що наразі час і контекст зустрічі Володимира Зеленського та володимира путіна не визначені.
- Наприкінці травня Володимир Зеленський сказав, що не можна вести перемовини щодо завершення війни з людиною, яка живе у власному інформаційному світі. Президент України пояснив, що путін не усвідомлює, що відбувається насправді у світі та в Україні.
- У липні президент України заявив, що путін має усвідомити масштаб того, що він накоїв, розв'язавши війну в Україні. Володимир Зеленський сказав, що йому більше нічого передати главі кремля, бо той не потребує якогось особливого послання.
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