Президент України зауважив під час інтерв'ю, що тепер путін ризикує бути розірваним. Також раніше Зеленський говорив, що путін не розуміє до кінця, що відбувається.

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Зеленський назвав путіна кашалотом

Це кашалот, який проковтнув два регіони і тепер каже: давайте заморозимо конфлікт. Потім відпочине і через два – три роки захопить ще два регіони і знову скаже: заморозимо конфлікт. І буде йти далі і далі. Сто відсотків,

– пояснив Зеленський.

Додав також, що путін дуже недооцінив Україну, наважившись на військове вторгнення.

Президент України додав, що путін відкрив рота, як пітон, і подумав, що ми ще один зайчик.

"Але ми не зайчики, і виявилося, що він не може нас проковтнути – і насправді ризикує бути розірваним", – зазначив Верховний Головнокомандувач Збройних сил України.

Коротко про заяви Зеленського щодо путіна

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