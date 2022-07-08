Про це президент України розповів в інтерв'ю CNN. Зеленський не вважає, що путін заслуговує на якесь спеціальне звернення.

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путін має усвідомити те, що він накоїв, – Зеленський

Я не вважаю його (путіна – 24 канал) такою особистістю, для якого потрібно щось спеціальне – якесь послання. У нас кривава війна, яку розв'язала росія на нашій території. Я просто хотів би, щоб він це усвідомив,

– пояснив свою думку Зеленський.

Також, додав глава України, саме путін може особисто завершити те, що він почав. А вже вибір – за очільником держави-агресорки.

Зеленський розповів про те, від чого залежить завершення війни

Щодо того, чи можуть бойові дії завершитись до кінця цього року, то Зеленський назвав кілька факторів, від яких це залежить. Передусім – це самі українці, допомога міжнародних партнерів, а також – Бог.

Якщо наша держава буде такою об'єднаною, як зараз, якщо у нас буде потужна зброя надійде від наших партнерів вчасно, якщо удача і Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо зробити багато речей до кінця цього року,

– запевнив президент.

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Дивіться у відео – інтерв'ю президента Зеленського CNN: