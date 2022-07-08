Про це президент України розповів в інтерв'ю CNN. Зеленський не вважає, що путін заслуговує на якесь спеціальне звернення.
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путін має усвідомити те, що він накоїв, – Зеленський
Я не вважаю його (путіна – 24 канал) такою особистістю, для якого потрібно щось спеціальне – якесь послання. У нас кривава війна, яку розв'язала росія на нашій території. Я просто хотів би, щоб він це усвідомив,
– пояснив свою думку Зеленський.
Також, додав глава України, саме путін може особисто завершити те, що він почав. А вже вибір – за очільником держави-агресорки.
Зеленський розповів про те, від чого залежить завершення війни
Щодо того, чи можуть бойові дії завершитись до кінця цього року, то Зеленський назвав кілька факторів, від яких це залежить. Передусім – це самі українці, допомога міжнародних партнерів, а також – Бог.
Якщо наша держава буде такою об'єднаною, як зараз, якщо у нас буде потужна зброя надійде від наших партнерів вчасно, якщо удача і Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо зробити багато речей до кінця цього року,
– запевнив президент.
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Більше тез з інтерв'ю президента Зеленського:
- Глава держави наголосив, що Україна не чекає, аби за неї воювали інші держави. Вона потребує лише потужного озброєння від партнерів.
- Щодо повернення територій, то деякі землі ЗСУ повертають на полі бою. Щодо інших – то їх повертатимуть дипломатичним шляхом.
- За словами Зеленського, Україна не відмовлялась від свого курсу в НАТО. Адже саме Північноатлантичний альянс пропонує найкращі гарантії безпеки.
- Також президент розповів про ситуацію на фронті: ЗСУ на Півдні мають успіхи і навіть контратакують, на Харківщині ворог залишив свої бойові підрозділи.
Дивіться у відео – інтерв'ю президента Зеленського CNN: