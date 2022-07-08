На думку Зеленського, Сполучені Штати Америки повинні посилити фінансування та надати більше зброї. Про це йдеться в інтерв'ю президента України каналу CNN, інформує 24 канал.

Читайте також Залежить від нас, від вас і від того, хто зверху, – Зеленський про кінець війни у цьому році

Зеленський розповів, якої допомоги очікує від США

На питання журналіста, чи достатньо робить Байден для України, Зеленський відповів, що лідер США надає найбільшу допомогу. Український президент висловив за це подяку.

Я вдячний Байдену і вдячний Сполученим Штатам. І, перш за все, суспільству. Бо все це, ця зброя, щось коштує. І ці кошти – це кошти людей. І я прекрасно це розумію та вірю, що вони розуміють, що дають гроші,

– сказав він.

Проте, наголосив Зеленський, українці платять сьогодні найбільшу ціну та розплачуються за свободу та мир життями простих людей. Водночас він додав, що не закликає громадян інших країн допомагати на фронті та зауважив – українці самі здатні відвоювати свою землю. Натомість попросив про збільшення військової допомоги.

Ми не хочемо, щоб громадяни інших держав воювали за нас. І тому просимо, хто як може, допомогти,

– підкреслив президент.

Зеленський зауважив, що США мають вплив на рішення європейських країн, що теж є суттєвою допомогою для України.

"Тому коли я говорю про обсяг і швидкість зброї, я не звертаюся до США. Я звертаюся до лідерів усього світу. Я говорю, що прискорення цього процесу збереже життя українців і приведе до деокупації наших регіонів, які окуповані росією", – сказав він.

Нагадаємо, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підтвердив, що Україна очікує на масштабну допомогу від наших партнерів, зокрема США. За його словами, йдеться про далекобійну зброю та артилерію.

Зеленський про візит Байдена в Україну

Президент України наголосив, що його Офіс зацікавлений у приїзді Байдена. Проте він розуміє, що є певні безпекові моменти, які не дозволяють зараз реалізувати цей крок.

Зеленський розповів, що українці підтримують США, а рейтинг довіри українців до Сполучених Штатів дуже високий, як і до Великої Британії, Польщі та Балтійських держав.

Тому приїзди лідерів таких держав, яких українці вважають не просто партнерами, а справжніми друзями, – це міцний сигнал, що США підтримують і не тільки підтримують, а реально вірять в перемогу і не бояться росії,

– вважає Зеленський.

Він підсумував, що такий приїзд був би чітким сигналом, що лідер США не боїться путіна.

До теми – інтерв'ю Зеленського каналу CNN: дивіться відео