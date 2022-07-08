Об этом президент Украины рассказал в интервью CNN. Зеленский не считает, что путин заслуживает какого-то специального обращения.

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путин должен осознать то, что он натворил, – Зеленский

Я не считаю его (путина – 24 канал) такой личностью, для которой нужно что-то специальное – какое-нибудь послание. У нас кровавая война, которую развязала россия на нашей территории. Я просто хотел бы, чтобы он это осознал,

– объяснил свое мнение Зеленский.

Также, добавил глава Украины, именно путин может лично завершить то, что он начал. А уж выбор – за главой государства-агрессора.

Зеленский рассказал о том, от чего зависит завершение войны

Что касается того, могут ли боевые действия завершиться до конца этого года, то Зеленский назвал несколько факторов, от которых это зависит. Прежде всего, это сами украинцы, помощь международных партнеров, а также Бог.

Если наше государство будет таким объединенным, как сейчас, если у нас будет мощное оружие, поступит от наших партнеров вовремя, если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем сделать многое до конца этого года,

– заверил президент.

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Больше тезисов из интервью президента Зеленского:

Глава государства подчеркнул, что Украина не ждет, чтобы за нее воевали другие государства. Она нуждается только в мощном вооружении от партнеров.

Относительно возвращения территорий некоторые земли ВСУ возвращают на поле боя. Что касается других, то их будут возвращать дипломатическим путем.

По словам Зеленского, Украина не отказывалась от своего курса в НАТО. Ведь именно Североатлантический альянс предлагает самые лучшие гарантии безопасности.

Также президент рассказал о ситуации на фронте: ВСУ на Юге имеют успехи и даже контратакуют, в Харьковской области враг оставил свои боевые подразделения.

Смотрите в видео – интервью президента Зеленского CNN: