Байден пообещал дать Украине все, в чем она нуждается для победы

Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Американский лидер пообещал дать Украине все, в чем она нуждается для победы.

Таким образом, Соединенные Штаты продолжают и дальше помогать Украине в борьбе с российским агрессором. Кстати, также Байден пошутил в ответ на вопрос о поставках ATACMS.

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Байден пообещал дать Украине все

В последнем вопросе Байдену и Зеленскому один из журналистов спросил, могут ли США предоставить Украине все необходимое для быстрого освобождения территорий. На что американский президент ответил: "Да".

Байден подчеркнул, что США предоставили более 20 миллиардов долларов помощи Украине с момента вторжения России 24 февраля, но успех в вынуждении России отступить зависит от более широкой поддержки со стороны союзников по НАТО и Европейскому Союзу.

Вы спрашиваете, почему мы просто не дадим Украине все, что можем дать? Существует целый альянс (НАТО) и очень важно, чтобы он оставался вместе с Украиной. И если давать Украине вооружение, которое фундаментально отличалось бы от того, что уже туда передают, то в перспективе это могло бы привести к расколу в НАТО, ЕС и в мире в целом,

– сказал американский президент.

Байден добавил, что США и союзники будут "давать Украине то, в чем она нуждается, чтобы быть в состоянии защищать себя".

"Я потратил несколько сотен часов, разговаривая с нашими европейскими союзниками и главами этих стран, разъясняя, почему им нужно делать дальнейшие усилия по поддержке Украины. Они это полностью понимают, но не собираются вести дело до войны с Россией и третьей мировой войны" , – подчеркнул лидер США.

Напомним, ранее Байден заявил, что Россия использует зиму как оружие, однако Украина и весь ее народ вдохновляют мир и продолжают бороться. Президент США также упомянул о том, что за несколько минут до визита Зеленского в Соединенные Штаты Вашингтон объявил о передаче ВСУ систем ПВО Patriot.