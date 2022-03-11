Владимир Зеленский стал "Человеком года" в Польше. Торжественная передача диплома о предоставлении украинскому лидеру этого звания уже состоялась.

На сессионное заседание Малопольского сеймика 10 марта пригласили Вячеслава Войнаровского – генерального консула Украины в Кракове. Он получил диплом для Зеленского.

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На сессионном заседании Малопольского сеймика объявили о предоставлении Президенту Украины Владимиру Зеленскому титула "Человек Года 2021", как выражение солидарности польского народа и самого высокого признания героизма народа Украины,

– говорится в сообщении.

Зеленский стал человеком года в Польше / Фейсбук Генерального консульства Украины в Кракове

Также украинского лидера наградили медалью Свободы Рейгана. Ее в США для Зеленского получила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Вечернее обращение Зеленского за 10 марта: смотрите видео