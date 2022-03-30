Зеленский стал лидером свободного мира, – Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак убежден, что Владимир Зеленский стал лидером свободного мира. И что уже никто не осмелится назвать его каким-то неправильным.

В интервью Андрей Ермак подчеркнул, что президент Владимир Зеленский сумел поразить весь мир. В частности это касается молодежи.

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Андрей Ермак отмечает, что его это не удивляет. А все потому, что он знает Владимира Зеленского хорошо. Но он хорошо помнит всех тех оппозиционных политиков, которые шутили о том, что нынешний президент неправильный лидер. Поэтому теперь он попросил бы их взглянуть в глаза и сказать, что они готовы повторить свои слова.

Глава Офиса Президента также отметил, что президент Украины может убедить весь мир в своей точке зрения.

Сегодня Зеленский – лидер свободного мира,

– подчеркнул Ермак.

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