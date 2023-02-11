Чтобы Путин поперхнулся: португальское телевидение остроумно сменило должность Зеленского

С начала полномасштабной войны мировые СМИ все больше внимания уделяют Владимиру Зеленскому. Президент Украины часто появляется в новостях и бывает, что даже на "новых должностях".

Очередной такой курьез случился в эфире телеканала CNN Portugal, пишет 24 Канал. По данным СМИ, а на самом деле случайным забавным ляпом, Президент Украины сверг с трона Владимира Путина.

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Зеленский – президент России

Более того, Владимир Зеленский и сам "стал" президентом государства, которым сейчас руководит диктатор. Возможно, и сами россияне были бы не прочь иметь лидера, которому не безразличен свой народ. Однако о чем можно говорить наверняка, так это о том, что при таком развитии событий полномасштабная война закончилась бы в тот же день.

Хотели ли намекнуть на это граждане западной страны – неизвестно. Отметим, что в самом CNN Portugal никак не прокомментировали такую забавную опечатку.



Владимира Зеленского назвали президентом России / Скриншот

Сети понравилась такая версия мира

Однако, кто оперативно и с юмором отреагировал на ляп журналистов, так это пользователи соцсетей. Традиционно они также создали новые мемы.

Более того, некоторые собираются на всякий случай изучать украинский, ведь с такими темпами Зеленский скоро возглавит мир. А также предполагают, что предоставленное западное вооружение оказалось сильнее, чем ожидалось. Хотя на самом деле мы все знаем, что не обошлось бы и без мастерства военных Украины.



Реакция на карьерный рост Зеленского в сети / Скриншот



Предположение, как Зеленский смог стать президентом России / Скриншот