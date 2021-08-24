Зеленский в своем выступлении на День Независимости потроллил Януковича
Источник:24 канал
Владимир Зеленский во время поздравительной речи по случаю 30-летия Независимости потроллил беглого президента Виктора Януковича. Ему удалось это сделать даже не называя имени разыскиваемого политика.
Зеленский проигнорировал Януковича
В приветственной речи Зеленский отметил области, в которых родились президенты Украины. В то же время о Януковиче из Донецкой области он не вспомнил.
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Ровненская подарила нам первого президента Украины, Черниговщина – второго, Сумщина – третьего. Донеччина подарила нам Леонида Быкова,
– сказал глава государства.
После его слов присутствующие засмеялись. Заценили шутку Зеленского и предыдущие президенты – Леонид Кучма весело рассмеялся, а Петр Порошенко повернулся к Виктору Ющенко, чтобы что-то сказать. После того они тоже захохотали.
Президентов развеселила речь Зеленского / Скриншот 24 канала
Зеленский потроллил Януковича: видеоОбратите внимание! 24 августа Украина празднует 30-летие Независимости. В Киеве уже стартовал военный парад, после него состоится марш ветеранов.
Во время приветственной речи Зеленский подписал указ о новом празднике – Дне расцвета украинской государственности. Его будут отмечать ежегодно 28 июля.