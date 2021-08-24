Зеленский в своем выступлении на День Независимости потроллил Януковича

Владимир Зеленский во время поздравительной речи по случаю 30-летия Независимости потроллил беглого президента Виктора Януковича. Ему удалось это сделать даже не называя имени разыскиваемого политика.

Зеленский проигнорировал Януковича

В приветственной речи Зеленский отметил области, в которых родились президенты Украины. В то же время о Януковиче из Донецкой области он не вспомнил.

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Ровненская подарила нам первого президента Украины, Черниговщина – второго, Сумщина – третьего. Донеччина подарила нам Леонида Быкова,

– сказал глава государства.

После его слов присутствующие засмеялись. Заценили шутку Зеленского и предыдущие президенты – Леонид Кучма весело рассмеялся, а Петр Порошенко повернулся к Виктору Ющенко, чтобы что-то сказать. После того они тоже захохотали.



Президентов развеселила речь Зеленского / Скриншот 24 канала

Зеленский потроллил Януковича: видео