Соответствующий указ украинский президент подписал накануне 12 марта. Об этом сообщили на официальном сайте Офиса Президента.

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Артема Бондаренко – повысили

Информации об Артеме Бондаренко в публичном доступе – немного. Известно, что до назначения он работал заместителем начальника Львовского областного управления СБУ.

Что известно о его предшественнике

Отметим, что до Бондаренко должность начальника управления Службы безопасности Украины во Львовской области занимал 36-летний Иван Осипчук. Весной 2020 года он стал начальником Управления СБУ в Кировоградской области, а уже в начале 2021 года его перевели на аналогичную должность во Львовской области.

Справка. Зеленский провел кадровые ротации в руководстве Службы безопасности Украины. Детальнее о его назначениях – читайте по ссылке.

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