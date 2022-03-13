Відповідний указ український президент підписав напередодні, 12 березня. Про це повідомили на офіційному сайті Офісу Президента.

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Артема Бондаренка – підвищили

Інформації про Артема Бондаренка у публічному доступі – небагато. Відомо, що до призначення він працював заступником начальника Львівського обласного управління СБУ.

Що відомо про його попередника

Зазначимо, що до Бондаренка посаду начальника Управління СБУ у Львівській області протягом року обіймав 36-річний Іван Осипчук. Навесні 2020 року він став начальником Управління СБУ на Кіровоградщині, а вже на початку 2021 його перевели на аналогічну посаду на Львівщині.

Довідка. Раніше Зеленський провів кадрові ротації у керівництві Служби безпеки України. Детальніше про його призначення – читайте за посиланням.

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