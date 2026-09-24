Украина передала США важные разведданные: подробности тайной встречи Зеленского с главой ЦРУ

Президент Украины поделился с американской разведкой секретной информацией о угрозах для европейских стран. Полученные сведения касаются враждебных действий на Ближнем Востоке и уже переданы высшему руководству Соединенных Штатов.

Как рассказал в эфире 24 Канала общественный деятель Борис Пинкус, Владимир Зеленский инициировал неформальную беседу с Джоном Ретклиффом во время дозаправки самолета в Дублине. Украинский лидер предоставил главе ЦРУ ценную информацию о действиях Ирана, которую тот довел до сведения Дональда Трампа.

Что известно о передаче данных

Основной акцент в переданных материалах сделан на угрозах для государств Европы и членов Североатлантического альянса. Сейчас эту информацию тщательно проверяют и подтверждают представители спецслужб Соединенных Штатов и Израиля.

Участие Украины в обеспечении безопасности Запада очень важно, оно бесценно. Украинские спецслужбы работают превосходно. Украина старается повсеместно помогать Западу, даже если это напрямую ее не касается, и это очень ценится в Конгрессе и лично Трампом,

– подчеркнул Пинкус.

Такой уровень взаимодействия значительно укрепляет позиции нашего государства перед ключевыми дипломатическими событиями. Как уже сообщалось на нашем сайте, встреча в Ирландии состоялась 21 сентября в узком кругу, после чего украинская делегация отправилась на Генассамблею ООН.

Завантаження опитування… Показати повністю

Обратите внимание. Полную версию интервью с республиканцем Борисом Пинкусом читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что во время визита в США Зеленский поговорил с Дональдом Трампом о снижении напряженности на фронте и защите гражданского населения.