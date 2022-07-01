Несмотря на угрозы, не прекращаем движение в ЕС, – Зеленский традиционно обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский вечером 1 июля обратился к украинцам. Он подчеркнул, что в Одесской области до сих пор разбирают завалы после ракетного удара россиян по Сергеевке.

Зеленский констатировал, что Россия выпустила 3 ракеты по обычному жилому дому. В девятиэтажке никто не прятал ни одного военного оружия, техники или боеприпасов, как рассказывают российские пропагандисты.

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Сознательный террор России

В доме проживало около 160 гражданских людей. Так же разрушенная база отдыха не являлась военным объектом.

Я отмечаю, это сознательный целенаправленный российский террор, а не какие-то ошибки или случайное попадание ракет,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что были убиты четыре человека из одной семьи, среди которых 12-летний парень, его звали Дмитрий. По состоянию на вечер известно о 21 погибшем, еще около 40 ранены. К сожалению, количество погибших растет в течение дня.

Одновременно с ракетами по Сергеевке оккупанты обстреляли и Залив, сразу 12 ракет ударили по Николаеву. Зеленский выразил соболезнования всем родным и близким погибших.

Зеленский поблагодарил США за NASAMS

В США согласились передать Украине новый пакет поддержки, содержащий мощные системы NASAMS. Это зенитный ракетный комплекс, существенно усиливший противовоздушную оборону. Зеленский поблагодарил Штаты и лично президента США Джо Байдена за это решение.

По его словам, над этим много работали. В общей сложности пакет включает 820 миллионов долларов помощи. Кроме NASAMS содержит также боеприпасы для артиллерии и радары.

"Не менее активно договариваемся и о другом новом оружии от партнеров – для Донбасса, для Харьковской области, для юга Украины это нужно. Делаем все, чтобы сломать преимущество оккупантов", – рассказал глава государства.

Группа для гарантий безопасности Украины

Зеленский также рассказал о визите в Киев премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере. С ним обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, ужесточение санкций против России. Норвегия уже предоставила Украине поддержку, но будет еще дополнительный пакет в размере 1 миллиарда евро.

Также президент отметил, что сформировали специальную Группу по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. Ее возглавили Андерс Фог Расмуссен, экс-генсекретарь НАТО и глава ОП Андрей Ермак. В состав вошли влиятельные деятели из Австралии, США, Швеции, Великобритании, Германии, Польши, Франции, Италии и, конечно, Украины.

По словам президента, в группе должны разработать формат гарантий безопасности для Украины, которые будут работать долгосрочно и реально, чтобы не было никаких будущих агрессий.

Несмотря на все угрозы, направляемся в ЕС

Зеленский подытожил, что, несмотря на войну и угрозы, мы не прекращаем движение в Евросоюз. Сегодня в Верховной Раде президент подписал заявление по европейской интеграции.

Этим документом было зафиксировано, что от статуса кандидата мы идем к полноправному членству. Следовательно, Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен, которая выразила четкую поддержку Украины.

"Мы не будем терять время. Я верю, что Украина сможет так же энергично получить членство, как мы получили кандидатство", – подчеркнул президент.

Видеообращение Зеленского 1 июля: смотрите видео