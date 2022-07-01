Зеленський констатував, що Росія випустила 3 ракети по звичайному житловому будинку. У дев'ятиповерхівці ніхто не ховав жодної військової зброї, техніки чи боєприпасів, як розповідають російські пропагандисти.

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Свідомий терор Росії

У будинку жило близько 160 цивільних людей. Так само зруйнована база відпочинку не була військовим об'єктом.

Я наголошую, це свідомий цілеспрямований російський терор, а не якісь помилки чи випадкове влучання ракет,

– наголосив президент.

Він додав, що були вбиті 4 людини з однієї родини, серед яких 12-річний хлопець, його звали Дмитро. Станом на вечір відомо про 21 загиблого, ще близько 40 – поранені. На жаль, кількість загиблих зростає протягом дня.

Одночасно з ракетами по Сергіївці окупанти обстріляли і Затоку, одразу 12 ракет вдарили по Миколаєву. Зеленський висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих.

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