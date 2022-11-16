Позиция Украины по ракетам в Польше, миллионы людей без света: Зеленский записал обращение

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня был долгий и трудный день. Однако впереди еще одно важное событие – заседание Совбеза ООН. На нем обсуждается новая волна российского ракетного террора.

Зеленский рассказал об участии в саммите в Индонезии, а также об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Кстати Зеленскому предлагали эвакуировать всех жителей Киева: почему не согласился

Во время него военные представили все имеющиеся данные о попадании ракеты по территории Польши. Все, кто отвечает за ликвидацию последствий российских ракетных ударов по Украине, доложили о работах по возобновлению.

Ситуация на Донбассе – без изменений. Жестокие бои продолжаются в тех же пунктах, что и раньше. Держим позиции, несмотря на десятки атак.

Миллионы украинцев – без света

Зеленский отметил, что в 18 областях и в Киеве продолжаются аварийные и стабилизационные отключения света. Без света сейчас миллионы потребителей. Однако енергетики делают все, чтобы вернуть электричество – и генерацию, и снабжение.

Сегодня состоялась очередная встреча оборонного "Рамштайна". Президент рассказал, что ключевой вопрос – усиление противовоздушной и противоракетной обороны.

Также глава государства говорил с вице-президентом Всемирного банка, которая занимается именно нашим регионом. Обсудили проекты по восстановлению нашей инфраструктуры и социальных объектов, работе Фонда восстановления нашей страны. Общий объем проектов, о которых говорилось сегодня, – миллиарды долларов.

Восстановление Херсонской и Николаевской областей

На освобожденных территориях Херсонщины работают, чтобы как можно быстрее дать людям электричество, воду, связь, финансовые и социальные услуги, медицину. Зеленский рассказал, что в Херсоне снова открываются аптеки, заработала почта, банки, появляется интернет. Есть уже 30 пунктов раздачи гуманитарной помощи. Более чем в 20 деоккупированных населенных пунктов Херсонщины вернули электричество.

Такая же ситуация в Николаевской области. Зеленский отметил, что туда возвращают все необходимое для нормальной жизни. Продолжаются работы, чтобы возобновить водоснабжение Николаева, а в Снигиревке уже приступили к выплате пенсий.

Впрочем, президент подчеркнул, что на деоккупированной территории люди должны быть максимально осторожны. О подозрительных предметах следует сообщать спасателям и полиции. Если какое-нибудь здание или дорогу еще не проверили саперы, туда идти нельзя.

Зеленский поздравил с Днем работников радио, телевидения и связи

Президент подчеркнул, что День работников радио, телевидения и связи – это о тех, кто укрепляет демократию всегда, интегрирует общество информационно, эмоционально и политически.

Зеленский поздравил всех причастных и поблагодарил медийщиков за работу. Он добавил, что сегодня было довольно длительное интервью и "оффрек" для журналистов – именно для работников радио и телевидения.

Украина стремится присоединиться к расследованию взрыва в Польше

На заседании Совбеза ООН рассматривают ситуацию в Польше,

Одна из главных задач – выяснение всех обстоятельств того, как российская агрессия пересекла польскую границу. Украинская позиция очень прозрачна: мы стремимся установить все детали, каждый факт,

– подчеркнул Зеленский.

Поэтому, продолжил политик, Украина хочет, чтобы наши специалисты приобщились к работе международного следствия и получили доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва.

Он заметил, что вся наша информация – в полном доступе, мы даем ее партнерам еще начиная с ночи. Кроме того, Зеленский вспомнил, что еще ночью говорил с президентом Дудой, выразил ему свои соболезнования, поскольку российская агрессия унесла жизни двух граждан Польши.

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