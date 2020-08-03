Владимир Зеленский требует от Кабинета Министров наладить четкую коммуникацию с регионами. Правительство должно объяснить новые условия адаптивного карантина, которые начинают действовать с 3 августа.

Такое заявление президент сделал во время традиционного селекторного совещания, сообщает ОП.

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Президент поручил Кабмину наладить четкую коммуникацию с регионами после того, как Луцк и Тернополь отказались вводить более жесткие меры. Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит разделение на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.

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В Луцком городском совете выразили несогласие с действующим делением Украины на зоны и заявили о нежелании вводить дополнительные ограничения, в частности относительно общественного транспорта и работы учреждений.

выразили несогласие с действующим делением Украины на зоны и заявили о нежелании вводить дополнительные ограничения, в частности относительно общественного транспорта и работы учреждений. Впоследствии в Тернопольском городском совете также заявили, что город будет функционировать в привычном режиме.

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Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тысяч населения. Кроме того, заполненности больничных коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях Буковине – более 40%.

Украину поделили на зоны: что об этом известно

Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

В красную зону записали: Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

В регионах красной зоны запрещается: работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Новые правила адаптивного карантина, которыми Украину разделят на четыре зоны, вступают в силу 3 августа.

Пересмотр эпидемиологической ситуации будет проводиться каждую пятницу.



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