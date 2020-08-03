Володимир Зеленський вимагає від Кабінету Міністрів налагодити чітку комунікацію з регіонами. Уряд повинен пояснити нові умови адаптивного карантину, які починають діяти з 3 серпня.

Таку заяву президент зробив під час традиційної селекторної наради, повідомляє ОП.

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Президент доручив Кабміну налагодити чітку комунікацію з регіонами після того, як Луцьк і Тернопіль відмовилися вводити більш жорсткі заходи. Зеленський вимагає від уряду чіткого пояснення людям, як відбувається поділ на чотири зони й навіщо потрібен адаптивний карантин.

Які міста ігнорують рекомендації МОЗ

У Луцькій міській раді висловили незгоду з чинним розподілом України на зони й заявили про небажання запроваджувати додаткові обмеження, зокрема щодо громадського транспорту та роботи закладів.

висловили незгоду з чинним розподілом України на зони й заявили про небажання запроваджувати додаткові обмеження, зокрема щодо громадського транспорту та роботи закладів. Згодом у Тернопільській міській раді також заявили, що місто функціонуватиме у звичному режимі.

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Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, показник захворюваності зріс до 82,8 на 100 тисяч населення. Крім того, заповненість лікарняних ліжок на Закарпатті становить майже 69%, а в Києві, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях Буковині – понад 40%.

Україну поділили на зони: що про це відомо

Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

До червоної зони записали: Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманский район Чернівецької області.

У регіонах червоної зони забороняється: робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Нові правила адаптивного карантину, якими Україну розділять на чотири зони, наберуть чинності 3 серпня.

Перегляд епідеміологічної ситуації проводитиметься щоп'ятниці.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ