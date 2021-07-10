Зеленский требует от правительства разобраться с выплатами для военных пенсионеров
Источник:ОП
Владимир Зеленский обратился к Кабмину относительно пенсий военным пенсионерам. Он требует принять меры для восстановления справедливости в выплатах.
В ОП подчеркнули, что вопрос об индексации пенсий военных до сих пор не урегулирован. Все потому, что изменения в закон об индексации доходов, принятые еще в 2017 году, были несовершенными.
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Из-за этого между новыми пенсиями и назначенными до 2018 года образовалась существенная разница. Министерство социальной политики разработали решение о повышении выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Соответствующее постановление, которое уменьшит имеющиеся диспропорции, правительство планирует поддержать уже на следующем заседании.
Зеленский подчеркнул, что у государства есть ресурс, чтобы исправить несправедливость и увеличить социальные стандарты. Мол, даже несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, борьба со схемами и эффективная работа по наполнению бюджета обеспечивают перевыполнение госбюджета по доходам.
Что предусматривает документ
- С 1 июля 2021 года для почти 400 тысяч военных пенсионеров установят доплату в 2000 гривен. Речь о тех, кому были назначены пенсии до 1 марта 2018 года.
- В то же время минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 гривен.
- Также планируется повысить и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность.
- Кроме этого, более 40 тысяч военных пенсионеров получат повышение почти в 700 гривен.