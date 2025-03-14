Зеленский указал, какой вызов встанет перед Украиной после прекращения огня

После прекращения огня между Украиной и Россией самым сложным вопросом в мирном процессе являются территории. Вопрос территорий сможет решить вопрос войны, считает он.

Президент отметил, что обсуждение территорий будет сложным диалогом.Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского на встрече с журналистами.

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Какой вопрос станет решающим на переговорах

Вопрос территорий самый сложный, после вопроса прекращения огня. Почему? Потому что прекращение огня разблокирует путь сторон к окончанию войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, которая дает возможность после решения этого вопроса закончить войну, – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украине нужно будет пройти через сложный диалог по территориям. Вопрос прекращения огня также сложный, ведь для этого нужна смелость и политическая воля.

Украина сообщила союзникам свои "красные линии". Она не признает контроль России над оккупированными территориями.

"Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины", – объяснил он.