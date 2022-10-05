Зеленский утром в очередной раз провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Владимир Зеленский с утра 5 октября провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Вместе с представителями разведки, штабом ВСУ и командующими войсками оперативных направлений президент обсудил актуальную ситуацию на фронте.

Детали Ставки Верховного Главнокомандующего рассказал сам Владимир Зеленский. Он отметил, что среди других важных рассматриваемых вопросов говорили о стабилизации обстановки на только что деоккупированных территориях.

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Другие вопросы, которые рассмотрели во время Ставки Верховного Главнокомандующего:

дальнейшее освобождение наших земель,

противодействие новым видам оружия, которые начал использовать агрессор,

подготовка нашей армии к зимнему периоду.

Кто принял участие в заседании

К заседанию в режиме видеосвязи присоединились командующие войск оперативных направлений. Кроме того, присутствовали:

министр обороны Алексей Резников,

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный,

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, а также руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Добавим, что в конце сентября Владимир Зеленский уже собирал Ставку Верховного Главнокомандующего. Тогда главной темой была подготовка Сил обороны к зимнему периоду. В этом контексте был рассмотрен вопрос обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева. Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.

Владимир Зеленский поговорил с Байденом

4 октября было плодотворным для Владимира Зеленского, который провел ряд телефонных разговоров с иностранными политиками. В частности, президент Украины поговорил с Джо Байденом. Украинский лидер поблагодарил президента США за очередной пакет оборонной поддержки.

Зеленский и Байден также обсудили ключевые аспекты взаимодействия страны вне оборонной сферы. В частности, речь шла о пакете поддержки объемом более 12 миллиардов долларов.

А особенно приятно мне было услышать слова Президента Байдена о том, что наши военные вдохновляют весь мир, наш народ вдохновляет весь мир. И это действительно так: наша победа в этой войне покажет, как много может дать глобальной прочности свободы, глобальной прочности демократии,

– заявил Зеленский.

Президент поблагодарил каждого и каждую, кто воюет и работает ради победы.

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