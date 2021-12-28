Зеленский увеличил количество вопросов на СНБО и перенес заседание
Источник:СНБО
Президент Владимир Зеленский перенес заседание СНБО на 30 декабря. Причиной этого стало увеличение количества вопросов, которые должны рассматривать.
Об этом сообщили в аппарате СНБО. Предварительно глава государства назначал заседание Совета нацбезопасности и обороны на среду, 29 декабря.
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Зеленский расширил перечень вопросов для рассмотрения
В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года,
– объяснили причину в СНБО.
Какие именно вопросы будут рассматривать на заседании, традиционно не сообщается.
Отметим, что президент высоко оценил работу СНБО во время пресс-марафона 26 ноября. Глава государства отметил, что ранее этот орган был "кладбищем сбитых летчиков".
По мнению Зеленского, в работе Совета нацбезопасности и обороны могут быть ошибки. Их нужно исправлять, а виновных – привлекать за это к ответственности.
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Главное о последнем заседании СНБО:
- 10 ноября СНБО собрался на заседание.
- Главной темой стала ситуация на границе с Беларусью, говорилось об угрозе со стороны нелегальных мигрантов.
- Также на заседание приняли решение о санкциях против людей, которые открывали "представительство Никарагуа" в оккупированном Крыму.
Смотрите мнение президента Зеленского о взаимодействии СНБО и СБУ: