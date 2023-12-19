Зеленский уверенно ответил на вопрос о возможности "проигрыша Украины" в войне

19 декабря президент Украины начал пресс-конференцию с представителями СМИ. Глава государства рассказал, видит ли он вероятность поражения Украины в войне с Россией.

Главу государства спросили, может ли Украина постепенно прийти к проигрышу в войне. Зеленский дал четкий ответ, передает 24 Канал.

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Украина выдерживала и более сложные времена

Президент страны заявил, что не рассматривает возможное поражение в войне.

Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы – по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде, мы вышли. Сейчас у нас другая ситуация

– объяснил он.

Зеленский признал, что перед Украиной много вызовов, в частности, связанных с поставкой оружия – снарядов, артиллерийских систем, особенно 155 калибра, ремонтов этих систем. Кроме того, у государства сложности в отношениях с соседями, потому что "политика всегда вмешивается".

Глава государства подчеркнул, что нужно бороться и сильно верить не словами, а приближать победу своими ежедневными шагами, чтобы потом не было стыдно.