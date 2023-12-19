Главу держави запитали, чи може Україна поступово прийти до програшу у війні. Зеленський дав чітку відповідь, передає 24 Канал.

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Україна витримувала й складніші часи

Президент країни заявив, що не розглядає можливу поразку у війні.

Ми були у найскладнішій ситуації, ми були майже повністю окуповані - принаймні центральні регіони, логістика нашої держави, дороги, залізниця, доставка продуктів харчування, ми були в повній блокаді, ми вийшли. Зараз в нас інша ситуація

– пояснив він.