Глава держави, відповідаючи на питання під час пресконференції, наголосив на важливості того, чому не потрібно підходити до питання війни зі скепсисом. Він наголосив, що таким чином можна і країну втратити, передає 24 Канал.

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Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.

Мільйони українців не готові втратити країну

Можна бути і жити зі скепсисом, але можна і країну про*****, вибачте, зі скепсисом, а я до цього не готовий. І я знаю, що таких як я дуже багато, мільйони. Не готові ми віддати нашу країну, не готові. З першого дня, і до останнього так і буде, якщо ми збережемо всі ці цілі, все що в нас є все, що ми можемо, а зробимо набагато більше, ніж кожен, кожна з нас, можемо. Я впевнений, ми зможемо наблизити цю перемогу,

– наголосив президент.

Глава держави наголосив, що багато залежить від кожного українця. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, наголосив він, – ми зможемо завершити війну раніше. Те ж станеться, якщо не втратимо наш дух.

Володимир Зеленський також відповів, чи закінчиться війна у 2024 році. Він наголосив, що ніхто не знає відповіді на це питання. І цього не знають також поважні люди, командири, західні партнери, коли кажуть, що війна на роки. За словами президента, думки дуже часто відрізняються від реальності.