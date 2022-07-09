Зеленский уволил Андрея Мельника и еще ряд украинских послов

Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии. Кроме того, президент принял еще ряд кадровых решений.

Указы президента обнародовали 9 июля на сайте Офиса Президента. Информации о причине увольнения на данный момент нет.

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Уволить Андрея Мельника с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия,

– говорится в сообщении.

Также Зеленский уволил:

Любовь Непоп – с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии;

Евгения Перебийноса – с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Чехии.

Вячеслава Яцюка – с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Норвегии;

Игоря Полиху – с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Индии, в Республике Мальдивы, в Непале, на Шри-Ланке, в Бангладеш по совместительству.

Президент также уволил Лагуту

Кроме того, Зеленский 9 июля уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской ОВА. Теперь должность будет занимать Дмитрий Бутрия. Раньше он был первым заместителем Лагуты.

На должности Лагута находился с октября 2021 года. Данные о его возможном увольнении начали появляться неделю назад. Сам Лагута заявил, что якобы не писал заявления об увольнении. Однако впоследствии заявил, что принял решение лично.

"Конечно, за эти 9 месяцев моего пребывания на должности главы области не все удалось воплотить в жизнь. Но для меня и сформированной мной команды Херсонской ОГА первоочередным оставалось развитие области", – подчеркнул Лагута.

Зеленский провел совещание относительно восстановления дорог

Пресс-служба Офиса Президента также сообщила, что Зеленский 9 июля провел совещание относительно восстановления дорог в условиях войны. Украинский лидер отметил, что строительные компании продолжают работать в Украине даже после полномасштабного вторжения россии.

Украинский лидер поблагодарил за поддержку и помощь городам. Зеленский подчеркнул, что работа над восстановлением Украины продолжается.

"Работаем над восстановлением нашей страны. С представителями подрядчиков строительства автодорог обсудили особенности восстановления инфраструктурных объектов в условиях войны", – заявил президент.

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