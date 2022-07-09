Зеленский уволил Андрея Мельника и еще ряд украинских послов
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии. Кроме того, президент принял еще ряд кадровых решений.
Указы президента обнародовали 9 июля на сайте Офиса Президента. Информации о причине увольнения на данный момент нет.
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Уволить Андрея Мельника с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия,
– говорится в сообщении.
Также Зеленский уволил:
- Любовь Непоп – с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии;
- Евгения Перебийноса – с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Чехии.
- Вячеслава Яцюка – с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Норвегии;
- Игоря Полиху – с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Индии, в Республике Мальдивы, в Непале, на Шри-Ланке, в Бангладеш по совместительству.
Президент также уволил Лагуту
Кроме того, Зеленский 9 июля уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской ОВА. Теперь должность будет занимать Дмитрий Бутрия. Раньше он был первым заместителем Лагуты.
На должности Лагута находился с октября 2021 года. Данные о его возможном увольнении начали появляться неделю назад. Сам Лагута заявил, что якобы не писал заявления об увольнении. Однако впоследствии заявил, что принял решение лично.
"Конечно, за эти 9 месяцев моего пребывания на должности главы области не все удалось воплотить в жизнь. Но для меня и сформированной мной команды Херсонской ОГА первоочередным оставалось развитие области", – подчеркнул Лагута.
Зеленский провел совещание относительно восстановления дорог
Пресс-служба Офиса Президента также сообщила, что Зеленский 9 июля провел совещание относительно восстановления дорог в условиях войны. Украинский лидер отметил, что строительные компании продолжают работать в Украине даже после полномасштабного вторжения россии.
Украинский лидер поблагодарил за поддержку и помощь городам. Зеленский подчеркнул, что работа над восстановлением Украины продолжается.
"Работаем над восстановлением нашей страны. С представителями подрядчиков строительства автодорог обсудили особенности восстановления инфраструктурных объектов в условиях войны", – заявил президент.
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