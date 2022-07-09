Зеленский уволил Лагуту с поста главы Херсонской обладминистрации

Президент Владимир Зеленский 9 июля уволил главу Херсонской областной государственной администрации Геннадия Лагуту. Чиновник перед этим написал соответствующее заявление.

Новым главой региона временно станет Бутрия Дмитрий Стефанович. До этого он был первым заместителем Лагуты.

В этот же день Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии

Председатель ОГА уехал из Херсона 24 февраля

Лагута был главой администрации Херсонщины с 26 октября 2021 года. За неделю до увольнения в медиа уже начала появляться информация об этом заявлении на увольнение. Однако политик сказал в комментарии Суспільному, что якобы никаких заявлений не писал.

Местное издание "Мост" сообщает, что Геннадий Лагута исчез из города 24 февраля. Журналисты указали, что на публике он появился лишь через 50 дней в Николаеве. Чем он занимался все эти дни – неизвестно. Сам Лагута объяснил эту ситуацию тем, что в его команде не было предателей. Поэтому "все понимают, какую роль нам приготовил бы оккупант".

Думаю, что мы из Николаева и Кривого Рога сделаем все, что можем, и так лучше, чем если бы мы были задержаны и находились бы на подвале и нам пришлось бы... многоточие, все все прекрасно понимают,

- пояснил 20 мая глава ОВА.

В то же время - в Херсоне разгорелся конфликт между оккупантами: смотрите видео

Здание Херсонской областной государственной администрации захватили российские военные еще в начале марта. Сейчас идет расследование, в ходе которого правоохранители устанавливают, почему оккупация областного центра и целого региона была настолько легкой для врага.