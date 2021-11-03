Зеленский уволил начальника пограничной разведки, который должен возглавить таможню

Владимир Зеленский уволил начальника разведки Государственной пограничной службы Вячеслава Демченко. Вероятно, его назначат главой Государственной таможенной службы.

Указ об увольнении Демченко с должности Зеленский подписал 3 ноября. Об этом свидетельствует информация на сайте Офиса Президента.

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Зеленский уволил начальника пограничной разведки

Уволить Демченко Вячеслава Вадимовича с должности начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины,

– говорится в тексте указа.

Напомним, ранее появилась информация, что Демченко могут назначить главой таможни вместо Павла Рябикина. В частности, издание ZN.ua писало, что Зеленский поддержал его кандидатуру из-за скромности Демченко – он живет в служебном общежитии и ездит на Daewoo Lanos.

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В октябре 2020 года президент присвоил Демченко звание бригадного генерала. Сейчас он возглавляет управление информации администрации Государственной таможенной службы.

На заседании Рады 3 ноября нардепы отправили в отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. На замену ему новым главой ведомства, вероятно, станет Павел Рябикин. Поэтому Государственная таможенная служба будет нуждаться в новом главе.