Зеленский уволил руководителя департамента защиты государственности СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Куксу с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ. Военный уже много лет работает в Службе безопасности, но на этом посту продержался менее года.

Соответствующий указ Владимира Зеленского датируется 5 ноября 2021 года. Причины такого решения пока неизвестны.

К слову Правительство назначило Вячеслава Демченко временным главой Гостаможни

Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины,

– говорится в указе.

Кукса в СБУ

Информации об Александре Куксе, как и о большинстве работников спецслужбы, в свободном доступе не так уж много. Но кое-что есть.

Например, известно, что в 2014 году он входил в спецподразделение "Альфа" Службы безопасности и участвовал в боях на востоке Украины.

13 апреля 2014 года он, а также руководитель "Альфы" Геннадий Кузнецов, получили тяжелые ранения в спецоперации в Славянске. Тогда погиб другой боец ​​подразделения – Геннадий Биличенко. Он, к слову, стал первым погибшим военным в боях на Донбассе.

Александр Кукса возглавлял департамент защиты национальной государственности СБУ с января 2021 года, то есть чуть меньше года.

За это время департамент под его руководством разоблачил организаторов распространения антивенгерских листовок на Закарпатье, действовавших по заказу российских кураторов, а также объявил подозрение блогеру Анатолию Шарию и руководству его партии.