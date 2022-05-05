Зеленский уволил сразу 3 послов: уже назначены новые представители в 9 странах

Президент Владимир Зеленский 4 мая подписал указы об увольнении 3 послов. Они представляли Украину сразу в 5 государствах мира.

Также в этот день он назначил 9 послов в разных странах. Среди них были новые главы посольств Кубы и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на указы президента.

Какие именно послы уволены

Михаил Бродович – Республика Словения;

Наталья Задорожнюк – Республика Северная Македония;

Александр Нечитайло – Малайзия, Республика Филиппины и Республика Тимор-Лешти.

Где будут новые послы Украины:

Черногория;

Объединенные Арабские Эмираты;

Республика Куба;

Республика Словения;

Республика Северная Македония;

Гвинейская Республика;

Республика Кот-д'Ивуар;

Республика Либерия.

Вероятно, уволенные не справлялись

Пока неизвестно, какие именно были причины отзыва нескольких представителей государства. Однако 30 марта Владимир Зеленский говорил, что некоторые послы лишь "напрасно тратят время".

При всем уважении – не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса… Ищите, пожалуйста, другую работу,

– сказал тогда Владимир Зеленский.

Тогда говорилось об отзыве послов из Марокко и Грузии. Президент акцентировал, что сейчас не тот момент, когда можно работать только на то, чтобы оставаться при должности.