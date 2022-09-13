Зеленский заменил своего представителя в КСУ Вениславского: ему досталась другая должность

Владимир Зеленский уволил Федора Вениславского с должности представителя в КСУ. Указ был опубликован 12 сентября.

В то же время, на сайте Офиса Президента появился указ о назначении Вениславского на новую должность. Он стал представителем президента в Верховной Раде.

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Тем временем новым представителем Зеленского в КСУ стал Сергей Дембовский.

Назначить Сергея Дембовского представителем президента Украины в Конституционном Суде Украины,

– говорится в сообщении Зеленского.

Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией

В конце августа Зеленский уволил Ярослава Сподара – заместителя командующего Нацгвардией. Этот пост он занимал с 2014 года. Указ о его назначении на должность подписывал еще Александр Турчинов.

"Уволить Ярослава Сподара с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", – указано в тексте документа.

Кадровые перемены в СБУ

В августе Зеленский также провел кадровые изменения в СБУ. Украинский лидер уволил:

начальника СБУ во Львовской области Артема Бондаренко;

начальника СБУ в Тернопольской области Юрия Борейчука;

начальника СБУ в Киевской области Сергея Заяца.

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