Водночас того ж дня на сайті Офісу Президента з'явився указ про призначення Веніславського на нову посаду. Він став представником президента у Верховній Раді.
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Тим часом новим представником Зеленського у КСУ став Сергія Дембовський.
Призначити Сергія Дембовського представником президента України у Конституційному Суді України,
– мовиться у повідомленні Зеленського.
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Наприкінці серпня Зеленський звільнив Ярослава Сподара – заступника командувача Нацгвардії. Цю посаду він обіймав з 2014 року. Указ про його призначення на посаду підписував ще Олександр Турчинов.
"Звільнити Ярослава Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії України", – мовиться у тексті документа.
Кадрові зміни в СБУ
У серпні Зеленський також провів кадрові зміни в СБУ. Український лідер звільнив:
- начальника СБУ у Львівській області Артема Бондаренка;
- начальника СБУ у Тернопільській області Юрія Борейчука;
- начальника СБУ у Київській області Сергія Заяця.
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