Водночас того ж дня на сайті Офісу Президента з'явився указ про призначення Веніславського на нову посаду. Він став представником президента у Верховній Раді.

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Тим часом новим представником Зеленського у КСУ став Сергія Дембовський.

Призначити Сергія Дембовського представником президента України у Конституційному Суді України,

– мовиться у повідомленні Зеленського.

Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії

Наприкінці серпня Зеленський звільнив Ярослава Сподара – заступника командувача Нацгвардії. Цю посаду він обіймав з 2014 року. Указ про його призначення на посаду підписував ще Олександр Турчинов.

"Звільнити Ярослава Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії України", – мовиться у тексті документа.

Кадрові зміни в СБУ

У серпні Зеленський також провів кадрові зміни в СБУ. Український лідер звільнив:

начальника СБУ у Львівській області Артема Бондаренка;

начальника СБУ у Тернопільській області Юрія Борейчука;

начальника СБУ у Київській області Сергія Заяця.

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