Відповідний указ президент України підписав 26 серпня. Сподар заступником командувача Національної гвардії України по роботі з особовим складом з 2014 року.

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Зеленський звільнив Сподара

Звільнити Ярослава Богдановича Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії України,

– мовиться у тексті документа.

Варто пригадати, що Ярослава Сподара на посаду призначили у травні 2014 року. Тоді указ про його призначення підписав виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов.

Що відомо про Ярослава Сподара

Ярослав Сподар народився на Житомирщині та закінчив Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ та військ зв'язку, згодом – Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України.

Попередньо відомо, що він очолював управління виховної роботи головного управління внутрішніх військ МВС України, а також відділ комплектування й проходження служби офіцерським складом Академії внутрішніх військ МВС.

У 2015 році отримав звання генерал-майора. З 2017 року – генерал-лейтенант.

У 2009 році нагороджений медаллю "За бездоганну службу" 3 ступеня, у 2016 – Орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня.

Останні кадрові зміни у Зеленського

Володимир Зеленський 16 серпня звільнив голову Миколаївської районної державної адміністрації Ігора Мухарського. Перед цим посадовець написав заяву на звільнення.

Окрім того, 15 серпня Володимир Зеленський звільнив очільників СБУ на Київщині, Львівщині та Тернопільщині.

Також у липні Володимир Зеленський відсторонив з посад Ірину Венедіктову та Івана Баканова. Після цього президент України звільнив Ірину Венедіктову з посади генпрокурора, а також Івана Баканова з посади очільника Служби безпеки України.

Новим генеральним прокурором України став український юрист та політик Андрій Костін. Окрім того, виконувачем обов'язків глави СБУ став Василь Малюк.

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