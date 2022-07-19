Відповідний указ від 19 липня 2022 оприлюднили на офіційному сайті глави держави. За звільнення Венедіктової депутати голосували вранці.

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За звільнення Венедіктової проголосували 264 нардепи

Проєкт постанови про звільнення Ірини Венедіктової був внесений до українського парламенту вранці 19 липня. У цей же день за нього проголосували народні обранці: 264 висловились "за" те, що Венедіктова покинула посаду генпрокурорки.

Венедіктова лишається в команді, – Арахамія

Сама вже ексгенпрокурорка була присутня на засіданні Верховної Ради. Голосування відбулось з обговоренням. При цьому в монобільшості переконують: Венедіктова залишається у команді і незабаром може стати відомо про її нове призначення. Про це розповів Давид Арахамія – голова фракції "Слуга народу".

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