Відповідний указ від 19 липня 2022 оприлюднили на офіційному сайті глави держави. За звільнення Венедіктової депутати голосували вранці.
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За звільнення Венедіктової проголосували 264 нардепи
Проєкт постанови про звільнення Ірини Венедіктової був внесений до українського парламенту вранці 19 липня. У цей же день за нього проголосували народні обранці: 264 висловились "за" те, що Венедіктова покинула посаду генпрокурорки.
Венедіктова лишається в команді, – Арахамія
Сама вже ексгенпрокурорка була присутня на засіданні Верховної Ради. Голосування відбулось з обговоренням. При цьому в монобільшості переконують: Венедіктова залишається у команді і незабаром може стати відомо про її нове призначення. Про це розповів Давид Арахамія – голова фракції "Слуга народу".
Що про це відомо Зеленський призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора
Що відомо про відсторонення та звільнення Ірини Венедіктової
- Ввечері 17 липня з'явились укази президента про відсторонення Ірини Венедіктової від виконання обов'язків генпрокурорки та Івана Баканова – голови СБУ.
- У своєму зверненні Володимир Зеленський наголосив, що на такий крок наштовхнула велика кількість колаборантів та зрадників в цих органах.
- Сама Ірина Венедіктова зауважила, що прокоментує своє усунення з посади тоді, коли "настане час".
- Тим часом ЗМІ пишуть, що на посаду генпрокурора головними претендентами є виконувач обов'язків Олексій Симоненко та нардеп Андрій Костін.
Дивіться у відео – Кравчук про нову посаду для Венедіктової: