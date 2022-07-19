Відповідний указ від 19 липня 2022 оприлюднили на офіційному сайті глави держави. За звільнення Венедіктової депутати голосували вранці.

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За звільнення Венедіктової проголосували 264 нардепи

Проєкт постанови про звільнення Ірини Венедіктової був внесений до українського парламенту вранці 19 липня. У цей же день за нього проголосували народні обранці: 264 висловились "за" те, що Венедіктова покинула посаду генпрокурорки.

Венедіктова лишається в команді, – Арахамія

Сама вже ексгенпрокурорка була присутня на засіданні Верховної Ради. Голосування відбулось з обговоренням. При цьому в монобільшості переконують: Венедіктова залишається у команді і незабаром може стати відомо про її нове призначення. Про це розповів Давид Арахамія – голова фракції "Слуга народу".

Зверніть увагу! Наразі виконувачем обов'язків генпрокурора є Олексій Симоненко – заступник Ірини Венедіктової.

Що про це відомо Зеленський призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора

Що відомо про відсторонення та звільнення Ірини Венедіктової

Ввечері 17 липня з'явились укази президента про відсторонення Ірини Венедіктової від виконання обов'язків генпрокурорки та Івана Баканова – голови СБУ.

У своєму зверненні Володимир Зеленський наголосив, що на такий крок наштовхнула велика кількість колаборантів та зрадників в цих органах.

Сама Ірина Венедіктова зауважила, що прокоментує своє усунення з посади тоді, коли "настане час".

Тим часом ЗМІ пишуть, що на посаду генпрокурора головними претендентами є виконувач обов'язків Олексій Симоненко та нардеп Андрій Костін.

Дивіться у відео – Кравчук про нову посаду для Венедіктової: