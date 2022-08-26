Диктатор путін у своїй промові, оголошуючи війну Україні, заявив, що мета так званої "спецоперації" – "демілітаризація" та "денацифікація". Це було адресовано внутрішньому жителю рф. Протягом багатьох років російська пропаганда не просто викривлювала дійсність в Україні, а й вигадувала історії та фальшиві події, яких ніколи не існувало. До цього були залучені різні інформаційні майданчики та представники інформаційного поля росії.

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Серед найбільш відомих російських фейків можна пригадати "розп'ятого хлопчика" у Слов'янську, сенсаційні "розслідування про американські лабораторії та розробки біологічної зброї на українських солдатах", "хлопчика з Донецька на руїнах", яке виявилось кадром із відеокліпу.

У 2022 році російська пропаганда заочно обрала головними противниками так званих "нацистів", які нібито є в Україні. Персоналізувала вона їх в образі окремого загону спеціального призначення Національної гвардії Укрраїни – "Азов".

Як створювався полк "Азов"

Представник Нацгвардії України (ім'я не зазначається з метою безпеки) розповів журналістам сайту 24 каналу, що цей підрозділ був створений у травні 2014 року. І одна із його головних відмінностей як добровольчого підрозділу, це те, що він ніколи не був суто добровольчим підрозділом. Він одразу створювався як батальйон поліції спеціального призначення. І був у складі Міністерства внутрішніх справ України від самого свого початку, на відміну від деяких інших добровольчих підрозділів, які з часом почали лише переходити до Збройних Сил України, Нацгвардії чи поліції.

Навчання азовців / Фото з офіційної сторінки "Азову"

У листопаді 2014 року був підписаний наказ Міністра внутрішніх справ про включення його до складу Нацгвардії – структури МВС військового формування з правоохоронними функціями. Підрозділ "Азов" увійшов до складу однієї з бригад, яка дислокувалася у Маріуполі. Вона комплектувалась тривалий час для того, щоб мати спроможність захистити південно-східні міста України.

Таким чином, говорячи саме про "Азов", слід розуміти першочергово, це – захисники Маріуполя. Назва "батальйон" закріпилася за бійцями у травні 2014 року, коли він дійсно був батальйоном.

У вересні того ж року він був розширений до полку. Увійшовши до складу Нацгвардії – "Азов" став спецпідрозділом зі своєю штатною структурою. Його архітектурна побудована та визначена статутами Нацгвардії. Тобто, її нормативними документами. За час, поки існує "Азов" його особовий склад та командування змінювалося.

"Азов" у вересні 2014 року був розширений до полку / Фото з офіційної сторінки "Азову"

За словами представника Нацгвардії, саме цьому загону завжди надавалася велика увага міжнародних медіа від початку його створення. Медійники часто хотіли поспілкуватися з ними, подивитися їх тренування та відвідати Маріуполь. І багато іноземних журналістів це робили – пілкувались, відвідували їх тренування та бачили, що це звичайні люди, а не якісь бійці, як пишуть у пропагандистських матеріалах.

За вісім років існування цього підрозділу офіційно до Національної гвардії не надходило жодних матеріалів чи звернень від фізичних та юридичних осіб, звернень від організацій, у тому числі міжнародних, які говорили б про те, що азовці виявили якесь порушення щодо прав національних меншин.

У Маріуполі, де розташований підрозділ, з 2014 року був офіс Моніторингової місії з прав людини ООН, від якого також не надходило жодних звернень. Крім того, у Маріуполі, де найбільша грецька діаспора в Україні, є мечеті та проживають євреї, також не надходило звернень до Нацгвардії про те, що в цьому підрозділі чи з його боку проводяться якісь порушення.

Більше того, у цьому підрозділі проходили службу люди, які мають громадянство України, але є представниками інших національностей. Зокрема, також в полку є носії російської мови.

"Азов" з 2014 року обороняв Україну / Фото з офіційної сторінки

Жодних скарг щодо нетерпимості

Правозахисник, який багато років здійснює систему моніторингу на ґрунті національно-расової та релігійної нетерпимості в Україні (ім'я не зазначається з метою безпеки) зазначив, що з з фахової точки зору вважає за необхідне підтвердити, що не тільки з боку державних органів чи міжнародних організацій, а й з боку незалежних урядових моніторингових організацій за вісім років існування "Азову" не було жодних скарг на жодні прояви нетерпимості з боку військовослужбовців у Маріуполі.

"Ми згадували про єврейську громаду в Маріуполі. Я маю добрі особисті відносини з багатьма представниками єврейської громади. Навіть ті, хто зараз за дуже важких умов в останні місяці спромоглися вибратися з Маріуполя до підконтрольної українському уряду території, розповідають з дуже теплою згадкою про те, як у надважких умовах під час штурму Маріуполя військовослужбовці "Азову" допомагали цивільним, ділилися останнім, намагалися зробити все, щоб мінімізувати втрати серед цивільних від застосування армією росії зброї не випадкової дії",

– розповів правозахисник.

"За вісім років існування "Азову" не було жодних скарг на жодні прояви нетерпимості" / Фото з офіційної сторінки "Азову"

За його словами, контекстом в якому опинився "Азов" і який зумовив неадекватну увагу до себе саме іноземних ЗМІ, стало саме непорозуміння. Він наголосив, що полк не є неформальною добровольчою структурою. Він є офіційною частиною Національної гвардії і ніколи не був неформальним від початку його створення.

Перший командир "Азову" Андрій Білецький у 2014 році був обраний до парламенту та продовжив політичну діяльність, створюючи організації та політичну партію "Нацкорпус", яку, за словами правозахисника, можна охарактеризувати як націоналістичну. Своєю чергою "Азов" не є політичним рухом чи угрупуванням. Також він не є мілітарним крилом жодної політичної партії як його інколи представляють в іноземних медіа.

Дводенні масштабні військові навчання за участю підрозділів Національної гвардії та ЗСУ / Фото з офіційної сторінки "Азову"

Серед військовополонених з "Азову" також є чимало представників різних етнічних і релігійних груп, включно з кримськими татарами, мусульманами та азербайджанцами.

Хто знається на пострадянських ультраправих рухах, той розуміє, наскільки дивно це звучить з точки зору ультраправої ідеології,

– додав він.

За даними співкерівника Асоціації єврейських організацій і громад (Ваад) України Йосипа Зісельса, протягом восьми років близько 20 євреїв були військовослужбовцями в "Азові". Що стосується інформаційних матеріалів, поширених полком, у них не було жодної пропаганди нетерпимості та жодних ознак неонацизму, додав правозахисник. Крім того, останні записи, які робилися вже протягом облоги Маріуполя навесні 2022 року містять засудження комуністичної та нацистської ідеології.

Міф про терористичну організацію

Російський верховний суд визнав полк "Азов" терористичною організацією та заборонив його діяльність на території росії. За словами юриста ( ім'я не зазначається з метою безпеки), оскільки це рішення безпосередньо пов'язане з фактами та подіями, які відбуваються в контексті повномасштабного вторгнення рф на територію України і безпосередньо стосуються окремого загону спеціального призначення "Азов", то це слід перевести у контекст дотримання прав людини, зокрема, і дотримання прав військовослужбовців.

Усі люди, які входять до складу "Азову" є військовослужбовцями України. Відповідно на них розповсюджуються закони, які стосуються усіх Збройних сил України, – військові статути і зобов'язання, які Україна взяла на себе у зв'язку з міжнародно-правовими угодами. А саме Женевськими конвенціями.

"Чому це важливо? Оскільки ці особи є військовослужбовцями, то, потрапляючи до полону до держави-агресора, вони, відповідно до Женевських конвенцій, набувають статусу військовополонених. А відтак комбатантів. На них розповсюджується гарантії, передбачені Женевськими конвенціями. Зокрема, найважливіша гарантія – це та, що до них не можуть бути застосовано катування і тортури",

– наголосив юрист.

Прощання з бійцем "Азову" / Фото з офіційної сторінки

Крім того, до бійців "Азову" не можуть бути застосовані ті правила, заходи та інструменти, які застосовуються до злочинців будь-якої держави (у нашому розумінні росії чи України). Комбатант не може бути підданий тим процедурам, яким піддаються фізичні особи, які вчинили злочини, наприклад, на території росії.

У практичному аспекті це ознаачає, що ці особи не можуть бути поміщені, наприклад, до будь-яких місць несвободи – слідчих ізоляторів, виправних колоній. Міжнародних прав щодо українських військовослужбовців росія не дотримується. Важливим елементом є і те, що комбатанти-військовополонені не можуть бути піддані суду на території учасника збройного конфлікту. Вони мають бути передані до держава Україна, оскільки вони є військовослужбовцями.

Підміна понять: для чого це росії

2-го серпня Верховній суд росії визнав організацію "Азов" терористичною організацією. У цьому контексті вбачається декілька маніпуляцій, оскільки відбувається підміна понять, коли військову структурну одиницю називають організацією. А відтак до неї причеплюють визначення "терористичної". Хоча за законами України жодної організації "Азов" не існує. Це виключно військова одиниця.

росія намагається зробити підміну понять і тим самим уникнути необхідності дотримання прав українських військовополонених, замінюючи їхні статус військовополонених комбатантів на осіб членів організації ( у російському розумінні терористичної організації).

Увійшовши до складу Нацгвардії – "Азов" став спецпідрозділом / Фото з офіційної сторінки першого командира "Азову" Андрія Білецького

За словами юриста, визнання терористичною організацією "Азов" має юридичну силу виключно на території росії. Відповідно така організація мала б діяти на території рф. Окремий загін спеціального призначення "Азов" не здійснював жодної діяльності на території росії. Ними було здійснено виключно виконання бойових завдань з оборони України, територіальної цілісності і суверенітету на території України.

З огляду на це бійці "Азову" не можуть бути піддані відповідальності за цими квазі процедурами та квазі законами на території рф чи ОРДЛО – територіях, які на сьогодні не є під контролем держави України. Більше того, ці території в міжнародному аспекті визначається як території, на яких росія здійснює ефективне управління. Це означає, що саме рф несе відповідальність за всі злочинні дії, які можуть бути чи вже застосовані проти військовослужбовців України.

Представник Нацгвардії зазначив, що росія провела цілу серію різноманітних інформаційних операцій, де "Азов" був вибраний в якості однієї з мішеней. Одна з причин – всі бійці були мотивовані захищати свою країну від будь-яких ворогів. Путіну був потрібен був контекст для промови про так звану "денацифікацію". Однак, навіть якщо переглядати матеріали в російських медіа, то можна побачити, що не лише "Азов" у рф вважається "нацистами" та "фашистами".

"Азов" виконував виключно бойові завдання з оборони України / Фото з офіційної сторінки Андрія Білецького

Додамо, що пропаганда про "Азов" поширилась не тільки на території росії. До прикладу, Головне слідче управління Міністерства юстиції Японії розмістило в себе заяву, де воно вибачилося перед азовцями і виключило його з реєстру "Міжнародного тероризму 2021".

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Незворотність дії закону в часі

За словами юриста, важливим моментом є те що загальна правова світова система визначає таке поняття як незворотність дії закону в часі.

"Це означає, що не можна застосувати закон, який прийнятий, наприклад, сьогодні до подій річної давності. В даному випадку говориться про створення "Азову", їхню військову діяльність, дії, які були спрямовані на оборону Маріуполя, проведення евакуаційних заходів. Адже тільки після цього рф прийняла так званий закон про те, що якась організація, яка називається "Азов" є терористичною",

– сказав він.

З цієї точки зору виходить, що росія намагається поширити певні юридичні події і факти на речі, які існували в минулому. Тобто, вони сьогодні засуджують те, що колись в Україні було створено "Азов" і намагаються притягнути сам факт існування "Азову" як неправомірну діяльність.

Бійці "Азову" на захисті України у 2022 році / Фото з офіційної сторінки Андрія Білецького

Однак, порядок створення, а також наповнення Збройних сил кожної країни належить до компетенції цієї країни. Таким чином це сфера суверенітету України, які саме військові формування формується на її території задля забезпечення національної безпеки. У цій частині рф не може вказувати Україні, чи визнавати будь-яку з офіційних військових структур терористичною.

"В цьому передбачається одна ціль, – зробити підміну понять. Щоб до військовослужбовців України не застосовувати ці права і гарантії, які мали бути застосовані за міжнародним правом. І тим самим вчинити абсолютно незаконні акти правосуддя стосовно громадян України на території чужої країни, власне росії",

– додав юрист.

Варто наголосити, що на період дії режиму воєнного стану в Україні підрозділи Національної гвардії, відповідно до закону, переходять у підпорядкування Генерального штабу ЗСУ. Вони діють за загальним задумом для відсічі збройної агресії. Усі складові оборони маріупольського гарнізону, які утримували місто та обороняли "Азовсталь" – Державна прикордонна служба, Національна поліція, територіальна оборона, Морська піхота, інші підрозділи ЗСУ становили силу оборони на тому напрямку. Всі вони виконували задачі в одному задумі з єдиним керівництвом Генерального штабу ЗСУ.

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