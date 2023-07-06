Протокол безопасности президента во время пресс-конференции в Болгарии пришлось 1 раз нарушить. Потому что невозможно отказать ребенку, который хочет подарить тебе цветок. О милом инциденте сообщает 24 Канал.

Смотрите также Болгария стала 22-й страной, поддержавшей вступление Украины в НАТО

Ребенок подарил Зеленскому подсолнечник в украинских цветах

Когда мальчик подошел к президенту с подсолнечником, Владимир Зеленский намекнул ему, чтобы он подарил цветок заместительницы премьер-министра Болгарии Мария Габриел. Однако она с улыбкой направила его обратно к украинскому президенту.

Мальчик застенчиво подошел к Зеленскому и вручил ему букет. После рукопожатия с президентом мальчик выкрикнул "Слава Украине". Правда, по подсказке зала. После этого ребенок заулыбался и начал позировать для фото с главой государства.

В Болгарии мальчик подарил Зеленскому подсолнух: скриншоты с видео

Мальчик подарил Зеленскому цветок: смотрите видео

Отметим, что 6 июля Владимир Зеленский прибыл в Болгарию, где провел ряд переговоров с чиновниками и политиками. Стороны обсудили оборонную поддержку, евроатлантическую интеграцию Украины, предстоящий саммит НАТО, гарантии безопасности и реализацию украинской формулы мира.

Стоит прочесть Все будет зависеть от ситуации на поле боя, – ОПУ о визите Зеленского на саммит НАТО

Президент улетел в Чехию

После Болгарии Зеленский отправился в Чехию, где уже встретился с президентом Петром Павелом. Кроме того, у украинского лидера запланированы встречи:

с премьер-министром страны Петром Фиалой,

председателями Сената и Палаты депутатов парламента.

В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация Формулы мира,

– заявил Зеленский.

Сколько глава государства прибудет в Чехию, пока точно неизвестно. Однако сообщают, что уже завтра, 7 июня, он встретится с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Ожидается, что украинский президент посетит Стамбул.