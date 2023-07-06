Протокол безпеки президента під час пресконференції у Болгарії довелось 1 раз порушити. Тому що неможливо відмовити дитині, яка хоче подарувати тобі квітку. Про милий інцидент повідомляє 24 Канал.

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Дитина подарувала Зеленському соняшник в українських кольорах

Коли хлопчик підійшов до президента з соняшником, Володимир Зеленський натякнув йому, щоб він подарував квітку заступниці прем'єр-міністра Болгарії Марія Габрієл. Проте вона з усмішкою скерувала його назад до українського президента.

Хлопчик сором'язливо підійшов до Зеленського і вручив йому букет. Після рукостискання з президентом хлопчик викрикнув "Слава Україні". Щоправда, за підказкою залу. Після цього дитина заусміхалася та почала позувати для фото з главою держави.

У Болгарії хлопчик подарував Зеленському соняшник: скриншоти з відео

Хлопчик подарував Зеленському квітку: дивіться відео

Зазначимо, що 6 липня Володимир Зеленський прибув до Болгарії, де провів низку перемовин із високопосадовцями та політиками. Сторони обговорили оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, майбутній саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізацію української формули миру.

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Президент полетів до Чехії

Після Болгарії Зеленський вирушив до Чехії, де вже зустрівся з президентом Петром Павелом. Окрім цього, в українського лідера заплановані зустрічі:

з прем'єр-міністром країни Петром Фіалою,

головами Сенату та Палати депутатів парламенту.

У центрі уваги – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація Формули миру,

– заявив Зеленський.

Скільки глава держави прибуде у Чехії, наразі точно невідомо. Однак повідомляють, що вже завтра, 7 червня, він нібито зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Очікують, що український президент завітає до Стамбула.