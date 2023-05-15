Едва не забыл телефон в Берлине: Bild показали веселый курьез с визита Зеленского в Германию

Во время визита Владимира Зеленского в Германию случился забавный эпизод. Глава государства чуть не забыл в Берлине свой мобильный телефон, но германские полицейские отлично сработали.

Курьез случился после того, как Владимир Зеленский после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом отправился на вертолетную площадку, откуда должен был полететь в Аахен, чтобы получить премию Карла Великого, которую присудили всем украинцам и нашему президенту.

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Оперативная реакция немецких правоохранителей

После приема в Олафа Шольца, Владимир Зеленский на автомобиле отправился в вертолетную площадку. Глава государства забыл в автомобиле свой телефон и павербанк. Это заметили, когда украинский президент уже сел в вертолет.

Немецкие правоохранители оперативно отреагировали и принесли президенту его гаджет. У Владимира Зеленского курьёз вызвал улыбку. Получив телефон назад, он сразу начал проверять пропущенные звонки.

Владимир Зеленский чуть не забыл телефон в Берлине / Фото Bild

Визит Зеленского в Германию

После визита в Италию, 14 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Германию. Глава государства встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Немецкий канцлер подписал декларацию о поддержке Украины по пути в НАТО. Также в Берлине поддерживается украинская формула мира, создание специального трибунала для расследования военных преступлений России и послевоенное восстановление Украины.

После этого Владимир Зеленский отправился в Аахен, где получил награду Карла Великого. К слову, на церемонии награждения глава государства встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

После визита в Германию Владимир Зеленский отправился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.