Зеленского в Конгрессе встретили под "Слава Украиной" и бесконечными аплодисментами: мощное видео

Совершая свой визит в США президент Владимир Зеленский прибыл в Конгресс, где выступил с речью. Американские чиновники и украинская диаспора очень тепло приняли украинского лидера.

Владимир Зеленский вошел в зал Конгресса США под громкие аплодисменты и крики, сообщает 24 канал. Глава государства был встречен с украинским флагом.

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Теплый прием в Конгрессе США

Многие американские сенаторы и конгрессмены желали пожать руку украинскому президенту, пока тот проходил по залу до трибуны. Уже у трибуны президента приветствовала вице-президент США Камала Гаррис и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Несколько минут в зале звучали бурные аплодисменты и крики. Владимиру Зеленскому аплодировали конгрессмены, сенаторы, министры и дипломаты, пришедшие послушать речь президента. Аплодисменты звучали непрерывно 2 минуты. Также в зале Конгресса развернули флаг Украины.

В зале также присутствовали представители украинской диаспоры, встретившие президента возгласами "Слава Украине".

Президент Владимир Зеленский, начиная свое выступление, заявил, что в зале прозвучало много аплодисментов для него, но отметил, что они прозвучали для всего храброго украинского народа.

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Глава государства покинул зал Конгресса под столь же громкие аплодисменты.

Выступление Зеленского в Конгрессе США: главное

Во время речи в Конгрессе США президент Владимир Зеленский отметил не только героизм украинского народа, но и вклад американского народа в сохранение свободы и демократии, ведь США оказывают нашему государству беспрецедентную поддержку в разных сферах – военной, политической, экономической и гуманитарной.

Глава государства рассказал об устойчивости украинского Донбасса, в частности, города Бахмут, который президент посетил накануне поездки в США. Зеленский отметил, что в России до сих пор есть большое количество вооружения, поэтому Украине необходима дальнейшая военная поддержка. Президент подчеркнул, что наше государство не просит, чтобы за нас воевали американские солдаты, ведь и наши воины хорошо справляются с американской техникой.

Завершая свою речь Владимир Зеленский передал Конгрессу флаг от защитников Бахмута и покинул зал Конгресса под громкие аплодисменты. Президент Украины отправляется в Киев.