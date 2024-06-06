"У меня слезы на глазах": Зеленский эмоционально пообщался с ветераном в Нормандии

Президент Владимир Зеленский 6 июня находится в французском регионе Нормандия в честь 80-летия высадки союзников. Во время церемонии президент Украины обменялся эмоциями с ветераном Второй мировой войны.

Ветеран заявил, что Зеленский – спаситель людей. Президент Украины это опроверг и сказал, что настоящий герой стоит перед ним.

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Зеленский пообщался с ветераном Второй мировой войны

Президент Украины и почетный ветеран обменялись эмоциями перед началом церемонии на пляже Омаха. Мелвин Гурвиц, американский ветеран, бывший член саперного отряда 8-й воздушной дивизии,

"Вы – спаситель людей, у меня на глазах слезы", – сказал Гурвиц Зеленскому. На что президент Украины ответил: "Нет, вы наш герой".

Разговор Зеленского с ветераном: смотрите видео

Высадка союзников в Нормандии Или операция "Нептун". Крупнейшая в истории морская десантная операция, которая была проведена 6 июня 1944 года. В этот день союзники по Антигитлеровской коалиции высадились на северном побережье оккупированной нацистами Франции. В операцию под кодовым названием "Оверлорд" привлекли более 156 000 солдат.

Почему Зеленский приехал в Нормандию

Напомним, что сейчас Франция отмечает 80-летие высадки союзников в Нормандии. Туда прибыли и Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской.

К слову, Зеленских в Нормандии встретили громкими овациями. Также во время прибытия на церемонию журналисты спросили у украинского президента, надеется ли он на повторение такого сценария в Украине, на что он ответил "да".

Ранее президент отметил, что принять участие в этом событии очень почетно. Также он анонсировал "важные мероприятия и встречи для укрепления нашего государства".

Ожидается, что в Нормандии обсудят военную и финансовую поддержку Украины, а также – гарантии безопасности.



