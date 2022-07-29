Зеленский посетил раненых защитников и поблагодарил врачей за спасение героев

Владимир Зеленский 29 июля во время поездки в Одессу посетил там раненых воинов Украины в госпитале. Президент поблагодарил их и врачей, которые сделали все ради спасения защитников.

На страницах главы государства обнародовали фото и видео общения с героями в медучреждении. Это далеко не первое такое событие, поскольку президент посещает защитников не только в столичных больницах, но когда отправляется в рабочие поездки. В частности, так он заезжал в больницу имени Мечникова в Днепре, когда отправился на передовые позиции обороны в этом регионе 8 июля.

Заметьте Мы готовы к экспорту зерна, – Зеленский лично проверил загрузку зерновоза в Одессе

Зеленский поблагодарил каждого с кем общался

На фото видно, что президент общался с каждым воином, который этого хотел. В этот день в больнице прозвучало много важных слов, которых не бывает слишком много. Президент благодарил каждого защитника и каждого, кто спасает их жизнь.

Даже находясь на лечении, наши защитники сохраняют боевое настроение. Знайте, что мы очень поддерживаем вас. Выздоравливайте быстрее,

– написал глава Украины.

Владимир Зеленский посещает защитников / Фото Офиса Президента

Что касается видео, то на нем как раз виден момент общения с врачами. На том, как важно то, что они делают акцентировал один из раненых бойцов. "Я думал, у меня тяжелая работа. Но у них она тяжелее, намного", – сказал президенту один из воинов в палате.

Президент общается с воинами и врачами 29 июля: смотрите видео

Ранее – Зеленский посетил раненых воинов в Днепре: смотрите видео