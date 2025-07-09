Политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной в эфире 24 Канала рассказал, что во время конференции будут обсуждать около пяти тематических кластеров. Среди них – бизнес и гуманитарный блоки, а также вопросы евроинтеграции Украины.

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Партнеры верят в будущее Украины.

В бизнес-направлении, по его словам, Украина стремится изменить подходвместо прямой просьбы о финансовой помощи государство теперь предлагает инвесторам участвовать в восстановлении страны, что создает взаимовыгодные возможности.

Ни для кого не секрет, что именно восстановление приносит большие прибыли тем, кто к нему приобщается. Именно поэтому многие страны хотят войти в этот процесс еще в начале, даже пока война не завершилась – и неизвестно, когда завершится. Но уже пытаются зайти в эту сферу – и это хорошо,

– сказал Олег Лесной.

Он отметил, что подобные конференции и действия демонстрируют: партнеры Украины – как политические, так и бизнес – верят в ее будущее. Они убеждены, что Украина выстоит и участие в ее восстановлении станет не только проявлением поддержки, но и экономической возможностью.

Важно! В Риме состоится международная конференция по восстановлению Украины. Среди участников – премьер Италии Джорджия Мелони, президент Украины Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск. Украина стремится изменить подход к сотрудничеству.

Также, по его словам, чрезвычайно важно, что на разных уровнях будут подниматься вопросы евроинтеграции – особенно на фоне того, что не все страны поддерживают вступление Украины в ЕС. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявляет, что его страна блокирует евроинтеграционный процесс Украины, проводит референдумы и препятствует началу полноценных переговоров по вступлению.

Он добавил, что из-за позиции Венгрии особое значение приобретают именно двусторонние консультации. Такие встречи являются для Украины ценной площадкой, где можно обсудить и попытаться решить много важных вопросов – в том числе и гуманитарных.